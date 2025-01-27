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Ангелос Постекоглу высказался о продолжении работы в «Тоттенхэме»

Ангелос Постекоглу высказался о продолжении работы в «Тоттенхэме»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о продолжении работы в команде после поражения в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Ришарлисон – 33'     1:1 Варди – 46'     1:2 Эль-Ханнус – 50'    

«Стоит ли мне продолжать работу? Кто знает? Многие скажут «нет». Когда ты тренер футбольного клуба, ты можешь чувствовать себя уязвимым и изолированным, я этого не чувствую. Игроки выкладываются по полной. Я сосредотачиваюсь на этом и стараюсь поддерживать игроков», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

После 23 матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка.

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