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Результаты матчей АПЛ 26 января

Результаты матчей АПЛ 26 января
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В воскресенье, 26 января, прошли четыре матча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 26 января:

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 1:2;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити» — 1:2;
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1;
«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 53 очка. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 47 очков. Третье место с 44 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Ипсвич Таун» (16) и «Вулверхэмптон» (16).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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