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«Барселона» — «Валенсия»: Левандовски забил шестой мяч хозяев на 66-й минуте

«Барселона» — «Валенсия»: Левандовски забил шестой мяч хозяев на 66-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Валенсия». Игра идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо (Испания). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 6:1.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3'     2:0 Ф. Торрес – 8'     3:0 Рафинья – 14'     4:0 Лопес Мартин – 24'     5:0 Лопес Мартин – 45+4'     5:1 Дуро – 59'     6:1 Левандовски – 66'     7:1 Таррега – 75'    

На третьей минуте полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт, ему ассистировал хавбек Ламин Ямаль. На восьмой минуте нападающий Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. На 14-й минуте форвард Рафинья довёл счёт до разгромного. На 24-й минуте отличился полузащитник Фермин Лопес Мартин. На 45+4-й минуте Рафинья записал дубль на свой счёт. На 59-й минуте нападающий Уго Дуро отыграл один мяч гостей. На 66-й минуте форвард Роберт Левандовски забил шестой мяч хозяев.

После 20 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры.

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