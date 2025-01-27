«Марсель» проиграл «Ницце» и упустил шанс сократить отставание до «ПСЖ» в Лиге 1
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Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «Ницца» одержала победу со счётом 2:0.
Франция — Лига 1 . 19-й тур
26 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Гессан – 7' 2:0 Шо – 51'
Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился нападающий «Ниццы» Эванн Гессан. На 51-й минуте Мохамед-Али Шо удвоил преимущество хозяев.
После 19 сыгранных матчей «Ницца» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 33 очка. «Марсель» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 37 очков. На первой строчке располагается «ПСЖ» (47).
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