«Марсель» проиграл «Ницце» и упустил шанс сократить отставание до «ПСЖ» в Лиге 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «Ницца» одержала победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился нападающий «Ниццы» Эванн Гессан. На 51-й минуте Мохамед-Али Шо удвоил преимущество хозяев.

После 19 сыгранных матчей «Ницца» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 33 очка. «Марсель» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 37 очков. На первой строчке располагается «ПСЖ» (47).