Аморим: после двух месяцев в «Манчестер Юнайтед» мне исполнилось 50, а не 40

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о том, что сегодня, 27 января, празднует 40-летие.

«Сейчас мне не 40… Мне 50! После двух месяцев в «Манчестер Юнайтед» мне исполнилось 50. Для меня большая честь отпраздновать своё 40-летие здесь», — приводит слова Аморима ВВС.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0). Единственный мяч забил защитник Лисандро Мартинес.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 23 матча. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (53).