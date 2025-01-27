Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: после двух месяцев в «Манчестер Юнайтед» мне исполнилось 50, а не 40

Аморим: после двух месяцев в «Манчестер Юнайтед» мне исполнилось 50, а не 40
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о том, что сегодня, 27 января, празднует 40-летие.

«Сейчас мне не 40… Мне 50! После двух месяцев в «Манчестер Юнайтед» мне исполнилось 50. Для меня большая честь отпраздновать своё 40-летие здесь», — приводит слова Аморима ВВС.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0). Единственный мяч забил защитник Лисандро Мартинес.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 23 матча. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (53).

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Фулхэм» в матче 23-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android