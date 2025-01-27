Вчера, 26 января, в 19-м туре французской Лиги 1 были сыграны пять встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Франции 26 января:

«Гавр» — «Брест» — 0:1;

«Нант» — «Лион» — 1:1;

«Ланс» — «Анже» — 1:0;

«Тулуза» — «Монпелье» — 1:2;

«Ницца» — «Марсель» — 2:0.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», набравший 47 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается «Марсель», который заработал 37 очков в 19 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Франции «Монако», набравший 34 очка после 19 игр. В зоне вылета располагаются «Гавр» (13), «Монпелье» (15) и «Ренн» (17).