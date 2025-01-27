Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 26 января

Результаты матчей чемпионата Франции 26 января
Комментарии

Вчера, 26 января, в 19-м туре французской Лиги 1 были сыграны пять встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Франции 26 января:

«Гавр» — «Брест» — 0:1;
«Нант» — «Лион» — 1:1;
«Ланс» — «Анже» — 1:0;
«Тулуза» — «Монпелье» — 1:2;
«Ницца» — «Марсель» — 2:0.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», набравший 47 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается «Марсель», который заработал 37 очков в 19 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Франции «Монако», набравший 34 очка после 19 игр. В зоне вылета располагаются «Гавр» (13), «Монпелье» (15) и «Ренн» (17).

Материалы по теме
«Марсель» проиграл «Ницце» и упустил шанс сократить отставание до «ПСЖ» в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android