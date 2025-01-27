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Барселона — Валенсия, результат матча 21-го тура Ла Лиги, счёт 7:1, 26 января 2025 года

«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3'     2:0 Ф. Торрес – 8'     3:0 Рафинья – 14'     4:0 Лопес Мартин – 24'     5:0 Лопес Мартин – 45+4'     5:1 Дуро – 59'     6:1 Левандовски – 66'     7:1 Таррега – 75'    

На третьей минуте полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт, ему ассистировал хавбек Ламин Ямаль. На восьмой минуте нападающий Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. На 14-й минуте форвард Рафинья довёл счёт до разгромного. На 24-й минуте отличился полузащитник Фермин Лопес Мартин. На 45+4-й минуте Рафинья записал дубль на свой счёт. На 59-й минуте нападающий Уго Дуро отыграл один мяч гостей. На 66-й минуте форвард Роберт Левандовски забил шестой мяч хозяев. На 75-й минуте защитник «летучих мышей» Сесар Таррега отправил мяч в свои ворота.

После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (2 февраля), а «Валенсия» — с «Сельтой» (2 февраля).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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