«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1.

На третьей минуте полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт, ему ассистировал хавбек Ламин Ямаль. На восьмой минуте нападающий Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. На 14-й минуте форвард Рафинья довёл счёт до разгромного. На 24-й минуте отличился полузащитник Фермин Лопес Мартин. На 45+4-й минуте Рафинья записал дубль на свой счёт. На 59-й минуте нападающий Уго Дуро отыграл один мяч гостей. На 66-й минуте форвард Роберт Левандовски забил шестой мяч хозяев. На 75-й минуте защитник «летучих мышей» Сесар Таррега отправил мяч в свои ворота.

После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (2 февраля), а «Валенсия» — с «Сельтой» (2 февраля).