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Аморим – о Рашфорде: я возьму тренера вратарей в запас, чем того, кто не выкладывается

Аморим – о Рашфорде: я возьму тренера вратарей в запас, чем того, кто не выкладывается
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о нападающем клуба Маркусе Рашфорде.

«Я бы посадил тренера вратарей Хорхе Виталя на скамейку запасных вместо игрока, который не выкладывается по максимуму!», — приводит слова Аморима BeanymanSports на странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселону».

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2028 года.

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