Результаты матчей чемпионата Испании 26 января

Вчера, 26 января, прошли четыре матча 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 26 января:

«Райо Вальекано» — «Жирона» — 2:1;

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 0:3;

«Атлетик» Бильбао — «Леганес» — 0:0;

«Барселона» — «Валенсия» — 7:1.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 45 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 42 балла. В топ-5 также входят «Атлетик» (40) и «Вильярреал» (34). В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (20), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: