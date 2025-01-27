Радимов отреагировал на разгромную победу «Барселоны» со счётом 7:1 в матче с «Валенсией»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (7:1).

«Повторяю, «Барселона» на данный момент лучшая команда Европы, и матч с «Валенсией» — дармовой. На неделе так же будет с «Аталантой»! Не пропустите», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (2 февраля), а «Валенсия» — с «Сельтой» (2 февраля).

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