Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов отреагировал на разгромную победу «Барселоны» со счётом 7:1 в матче с «Валенсией»

Радимов отреагировал на разгромную победу «Барселоны» со счётом 7:1 в матче с «Валенсией»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (7:1).

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3'     2:0 Ф. Торрес – 8'     3:0 Рафинья – 14'     4:0 Лопес Мартин – 24'     5:0 Лопес Мартин – 45+4'     5:1 Дуро – 59'     6:1 Левандовски – 66'     7:1 Таррега – 75'    

«Повторяю, «Барселона» на данный момент лучшая команда Европы, и матч с «Валенсией» — дармовой. На неделе так же будет с «Аталантой»! Не пропустите», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (2 февраля), а «Валенсия» — с «Сельтой» (2 февраля).

Материалы по теме
Как описать такую «Барселону»? После семи голов в ворота «Валенсии» слов не осталось
Как описать такую «Барселону»? После семи голов в ворота «Валенсии» слов не осталось

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android