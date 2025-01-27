Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 7:1

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (7:1).

«Игроки показали свежие ноги. Они были вовлечены в игру и проделали отличную работу. Мне понравилось выступление моей команды. Запасные игроки усложнили задачу? Это моя работа, и это нормально. Я предпочитаю такую ситуацию, чем когда у тебя есть только одиннадцать игроков. У нас хорошая команда, атмосфера замечательная, и моя задача — выбирать», — приводит слова Флика AS.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Алавесом». Матч состоится 2 февраля.

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