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Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 7:1

Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 7:1
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (7:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43     0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26     1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10     2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36     2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp)     2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01     3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05     4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02     4:5 Лехконен (Макар) – 59:45    

«Игроки показали свежие ноги. Они были вовлечены в игру и проделали отличную работу. Мне понравилось выступление моей команды. Запасные игроки усложнили задачу? Это моя работа, и это нормально. Я предпочитаю такую ситуацию, чем когда у тебя есть только одиннадцать игроков. У нас хорошая команда, атмосфера замечательная, и моя задача — выбирать», — приводит слова Флика AS.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Алавесом». Матч состоится 2 февраля.

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