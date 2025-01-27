Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 7:1
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу команды в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (7:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43 0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26 1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10 2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36 2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp) 2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01 3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05 4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02 4:5 Лехконен (Макар) – 59:45
«Игроки показали свежие ноги. Они были вовлечены в игру и проделали отличную работу. Мне понравилось выступление моей команды. Запасные игроки усложнили задачу? Это моя работа, и это нормально. Я предпочитаю такую ситуацию, чем когда у тебя есть только одиннадцать игроков. У нас хорошая команда, атмосфера замечательная, и моя задача — выбирать», — приводит слова Флика AS.
В следующем туре «Барселона» встретится с «Алавесом». Матч состоится 2 февраля.
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