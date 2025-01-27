Аморим: у меня есть чёткое представление о том, что я хочу сделать с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0).

«Это чувство победы и трёх очков действительно важно для нас. Вы не видите прогресса в игре команды, и это факт. Но победа помогает нам совершенствоваться. Нам немного не везло в некоторых играх. Сегодня был не лучший матч, но нам удалось победить.

Главное, что у меня есть чёткое представление о том, что я хочу сделать. Иногда я расстраиваюсь. Мы хотим играть иначе, и мы будем играть в другом стиле в будущем", — приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 23 матча. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (53).

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