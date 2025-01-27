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Эрлинг Холанд отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Эрлинг Холанд отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Челси»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на победу «горожан» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Большой поединок и важная победа! Следующая игра в Лиге чемпионов, давайте сделаем это», — написал Холанд в одной из социальных сетей.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 40 очков.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Брюгге» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

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