Эрлинг Холанд отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на победу «горожан» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1).

«Большой поединок и важная победа! Следующая игра в Лиге чемпионов, давайте сделаем это», — написал Холанд в одной из социальных сетей.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 40 очков.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Брюгге» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: