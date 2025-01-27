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Флик раскрыл будущее Ансу Фати в «Барселоне»

Флик раскрыл будущее Ансу Фати в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем вингера «блауграны» Ансу Фати.

«Думаю, что Фати хочет остаться в команде, и это нормально. Он прогрессирует на тренировках, мы его поддержим», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, испанец находится в составе команды с конца сентября 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Фати с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 10 млн.

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