Неймар продолжит карьеру в «Сантосе» — журналист Фабрицио Романо

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар с большой долей вероятности продолжит карьеру в бразильском «Сантосе».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, возвращение Неймара в «Сантос» теперь неизбежно, поскольку между сторонами было достигнуто устное соглашение. На следующей неделе последуют официальные шаги по окончательному согласованию сделки с «Аль-Хилялем» и проверке документов.

Напомним, вингер выступал за «Сантос» до 2013 года, после чего перешёл в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: