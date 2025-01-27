Флик: «Барселона» с Щенсны не проигрывает, это не лучшая ситуация для Пеньи
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о голкипере Войцехе Щенсны, который занял место в воротах в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (7:1).
Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3' 2:0 Ф. Торрес – 8' 3:0 Рафинья – 14' 4:0 Лопес Мартин – 24' 5:0 Лопес Мартин – 45+4' 5:1 Дуро – 59' 6:1 Левандовски – 66' 7:1 Таррега – 75'
«Я уже говорил перед матчем, что с Щенсны мы не проигрываем. Я понимаю, что для Иньяки это не самая лучшая ситуация, но таков футбол. Мы обсудили это с тренерами и приняли такое решение», — приводит слова Флика AS.
Щенсны перешёл в «Барселону» в октябре 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в двух играх отстоял «на ноль».
Голкипер Иньяки Пенья в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, пропустив 25 голов и в шести играх отстояв «на ноль».
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 27 января 2025
-
03:47
-
03:41
-
03:27
-
03:04
-
02:36
-
02:16
-
02:03
-
01:59
-
01:49
-
01:33
-
01:21
-
00:54
-
00:47
-
00:45
-
00:44
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:22
-
00:22
-
00:18
-
00:05
-
00:03
- 26 января 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:44
-
23:38
-
23:30
-
23:28
-
23:25