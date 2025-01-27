Флик: «Барселона» с Щенсны не проигрывает, это не лучшая ситуация для Пеньи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о голкипере Войцехе Щенсны, который занял место в воротах в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (7:1).

«Я уже говорил перед матчем, что с Щенсны мы не проигрываем. Я понимаю, что для Иньяки это не самая лучшая ситуация, но таков футбол. Мы обсудили это с тренерами и приняли такое решение», — приводит слова Флика AS.

Щенсны перешёл в «Барселону» в октябре 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в двух играх отстоял «на ноль».

Голкипер Иньяки Пенья в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, пропустив 25 голов и в шести играх отстояв «на ноль».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире