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Флик: «Барселона» с Щенсны не проигрывает, это не лучшая ситуация для Пеньи

Флик: «Барселона» с Щенсны не проигрывает, это не лучшая ситуация для Пеньи
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о голкипере Войцехе Щенсны, который занял место в воротах в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (7:1).

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3'     2:0 Ф. Торрес – 8'     3:0 Рафинья – 14'     4:0 Лопес Мартин – 24'     5:0 Лопес Мартин – 45+4'     5:1 Дуро – 59'     6:1 Левандовски – 66'     7:1 Таррега – 75'    

«Я уже говорил перед матчем, что с Щенсны мы не проигрываем. Я понимаю, что для Иньяки это не самая лучшая ситуация, но таков футбол. Мы обсудили это с тренерами и приняли такое решение», — приводит слова Флика AS.

Щенсны перешёл в «Барселону» в октябре 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в двух играх отстоял «на ноль».

Голкипер Иньяки Пенья в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, пропустив 25 голов и в шести играх отстояв «на ноль».

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