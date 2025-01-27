Гасилин высказался о разгромном поражении «Валенсии» со счётом 1:7 в матче с «Барселоной»

Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал разгромное поражение «Валенсии» в матче 21-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:7).

«Я бы не сказал, что «Валенсия» точно идет на вылет из элитного дивизиона. В последних матчах они смотрелись неплохо. Одержали важнейшую победу над «Реал Сосьедад» в предыдущем, 20‑м туре. Они будут бороться за выживание. Понятно, что против «Барселоны» сложно что‑то сделать. В начале матча они попробовали закрыться и получили два быстрых гола. После этого уже не было смысла отсиживаться», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (2 февраля), а «Валенсия» — с «Сельтой» (2 февраля).