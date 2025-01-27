Футболист «Манчестер Сити» рассказал, на каком языке общается с новичком Хусановым

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи рассказал, на каком языке общается с новичком команды Абдукодиром Хусановым.

«Он говорит, что понимает английский лучше, чем французский, поэтому я общаюсь с ним по-английски. Думаю, он улучшит свой английский – это особенно важно для центральных защитников. Он многое понимает [по-английски], но пока не может доносить свои мысли. Скоро всё изменится», — приводит слова Аканджи City Report в соцсети Х (ранее Twitter).

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.

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