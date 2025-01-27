Шалимов: не знаю, как в «Динамо» будут разруливать ситуацию с Бителло

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Динамо» Бителло, который не прибыл на зимние сборы московского клуба в установленные сроки. Напомним, бразилец присоединился к команде вчера, 26 января.

«С этой ситуацией надо разбираться. Это неприятная ситуация. Не знаю, как партнёры воспримут эту ситуацию. Какая‑то дурацкая тенденция пошла. В Европе я не могу представить, чтобы в каком‑то солидном клубе игрок просто не приехал и пропал на месяц. Не знаю, как они это будут разруливать», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее 25-летний футболист не прибыл на сборы «Динамо» после отпуска и остался в Бразилии. В СМИ появлялась информация, что Бителло намерен покинуть российский клуб. Отмечалось, что несколько предложений по полузащитнику сделал «Ботафого». При этом «Динамо» направило заявление в бразильские клубы с уведомлением, что клуб не давал разрешения на переговоры с полузащитником. Контракт Бителло с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.