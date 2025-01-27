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Гари Невилл: уверен, что я не лучший кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл: уверен, что я не лучший кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на слова бывшего британского ведущего Деса Линама, который заявил что экс-защитник способен возглавить клуб.

«Линама можно назвать мэтром, богом ведущих и комментаторов того времени. У него невероятный голос, отличная подача, прекрасное чувство юмора. Я всегда хорошо ладил с Десом, но если он перестанет выдвигать меня на роль менеджера «Манчестер Юнайтед», это будет очень кстати. Я понимаю, откуда у него такая мысль. Я действительно знаю клуб, я люблю его, я считаю, что могу хорошо доносить свои мысли. Но, во-первых, я не хочу возвращаться в тренерскую работу. Во-вторых, я абсолютно уверен, что я далеко не лучший кандидат на эту должность», — приводит слова Невилла Goal.

49-летний Невилл сейчас работает в качестве футбольного эксперта и комментатора. Он занимал должность главного тренера лишь однажды, когда руководил «Валенсией» в 2015 году в течение четырёх месяцев.

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