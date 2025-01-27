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Навас рассказал о разговоре с Месси перед подписанием контракта с «Ньюэллс Олд Бойз»

Навас рассказал о разговоре с Месси перед подписанием контракта с «Ньюэллс Олд Бойз»
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Голкипер Кейлор Навас рассказал, что говорил с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси перед переходом в «Ньюэллс Олд Бойз». Месси выступал в «Ньюэллс Олд Бойз» на молодёжном уровне с 1994 по 2000 год.

«Я знал об этом клубе, его истории и легендах, которые здесь играли. Перед тем как прийти сюда, я поговорил с Месси, и он сказал только положительные вещи. Приём в команде был ошеломляющим — у меня даже мурашки пошли по коже. Я слышал об этой атмосфере, но испытать это лично — совершенно другое», — приводит слова Наваса Goal.

Контракт 38-летнего вратаря с новой командой рассчитан до лета 2026 года.

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