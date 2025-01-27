«Барселона» отказалась от подписания Неймара — журналист Наварро

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар мог вернуться в «Барселону». Об этом сообщает журналист Виктор Наварро в одной из социальных сетей.

По его информации, в последние недели «блаугране» активно предлагали подписать бразильца. Руководство каталонского клуба отказалось от возвращения игрока, который провёл в команде четыре года.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.