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«Барселона» отказалась от подписания Неймара — журналист Наварро

«Барселона» отказалась от подписания Неймара — журналист Наварро
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар мог вернуться в «Барселону». Об этом сообщает журналист Виктор Наварро в одной из социальных сетей.

По его информации, в последние недели «блаугране» активно предлагали подписать бразильца. Руководство каталонского клуба отказалось от возвращения игрока, который провёл в команде четыре года.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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