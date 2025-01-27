Шалимов: Хлусевич мог бы быть неплохим вариантом для «Динамо»

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением о потенциальном переходе правого защитника красно-белых Даниила Хлусевича в столичное «Динамо».

«У «Динамо» проблемы с крайними защитниками. Хлусевич может быть неплохим вариантом. Если Маричаль играет справа, то у них четыре центральных защитника закрывают все позиции в защите, это не дело», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.