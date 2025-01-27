Артём Довбик обошёл Заварова в списке лучших украинских бомбардиров в истории Серии А

Форвард «Ромы» Артём Довбик отличился голом в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе».

27-летний украинец реализовал пенальти на 64-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Теперь на счету футболиста 8 голов в 20 играх чемпионата Италии.

Довбик обошёл бывшего полузащитника «Ювентуса» Александра Заварова в рейтинге лучших украинских бомбардиров Серии А, забившего 7 голов.

Больше только у Андрея Шевченко (127 голов) и Руслана Малиновского (27).

После этой победы в активе «Ромы» стало 30 очков. Римляне находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 26 очками располагается на 11-й строчке.

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