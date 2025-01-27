Артём Довбик обошёл Заварова в списке лучших украинских бомбардиров в истории Серии А
Поделиться
Форвард «Ромы» Артём Довбик отличился голом в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе».
Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Рома
Рим
1:0 Лукка – 38' 1:1 Пеллегрини – 50' 1:2 Довбик – 64'
27-летний украинец реализовал пенальти на 64-й минуте, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Теперь на счету футболиста 8 голов в 20 играх чемпионата Италии.
Довбик обошёл бывшего полузащитника «Ювентуса» Александра Заварова в рейтинге лучших украинских бомбардиров Серии А, забившего 7 голов.
Больше только у Андрея Шевченко (127 голов) и Руслана Малиновского (27).
После этой победы в активе «Ромы» стало 30 очков. Римляне находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 26 очками располагается на 11-й строчке.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 27 января 2025
-
06:38
-
06:37
-
06:28
-
06:23
-
06:11
-
06:00
-
05:47
-
05:41
-
05:37
-
05:04
-
04:55
-
04:55
-
04:06
-
03:52
-
03:47
-
03:41
-
03:27
-
03:04
-
02:36
-
02:16
-
02:03
-
01:59
-
01:49
-
01:33
-
01:21
-
00:54
-
00:47
-
00:45
-
00:44
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:30