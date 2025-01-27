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Игрок «Челси» Андрей Сантос стал жертвой ограбления во Франции

Игрок «Челси» Андрей Сантос стал жертвой ограбления во Франции
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20-летний бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос, который сейчас находится в «Страсбурге» на правах аренды, заявил, что его дом ограбили в то время, когда он играл в матче 19-го тура Лиги 1 с «Лиллем». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Сахрауи – 8'     1:1 Сантос – 70'     2:1 Эмега – 74'    

По информации издания Le Parisien, ущерб, нанесённый полузащитнику, составил € 500 тысяч.

«Страсбург, я уважаю всех, кто живёт здесь. Но тот, кто сделал это сегодня, трус. У вас есть 24 часа, чтобы всё вернуть», — написал Сантос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече Сантос забил первый гол за «Страсбург», сравняв счёт на 70-й минуте.

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