Игрок «Челси» Андрей Сантос стал жертвой ограбления во Франции

20-летний бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос, который сейчас находится в «Страсбурге» на правах аренды, заявил, что его дом ограбили в то время, когда он играл в матче 19-го тура Лиги 1 с «Лиллем». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

По информации издания Le Parisien, ущерб, нанесённый полузащитнику, составил € 500 тысяч.

«Страсбург, я уважаю всех, кто живёт здесь. Но тот, кто сделал это сегодня, трус. У вас есть 24 часа, чтобы всё вернуть», — написал Сантос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече Сантос забил первый гол за «Страсбург», сравняв счёт на 70-й минуте.