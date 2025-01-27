В «Роме» сделали официальное заявление по будущему Пауло Дибалы

Спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи подтвердил, что клуб продлил контракт с игроком команды Пауло Дибалой до 2026 года.

«Можем официально сказать, что продление контракта состоялось. Мы очень рады, потому что он является техническим лидером и важной фигурой для клуба и наших фанатов», – заявил Гисольфи в комментарии для DAZN.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что Дибала останется футболистом «Ромы» ещё на сезон, поскольку он выполнил все условия для автоматического продления его контракта.

Напомним, Пауло Дибала выступает в составе «Ромы» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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