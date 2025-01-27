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Вирджил ван Дейк высказался о своём будущем в «Ливерпуле»

Вирджил ван Дейк высказался о своём будущем в «Ливерпуле»
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Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о том, что сыграл 300 матчей за клуб и высказался о своём будущем. 300-й для него стала игра против «Ипсвича» (4:1).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Салах – 35'     3:0 Гакпо – 44'     4:0 Гакпо – 66'     4:1 Гривз – 90'    

«Очень горжусь. Моя семья и дети были на матче, так что это особенный день. Возможно, я с женой выпью по бокалу красного вина, чтобы отпраздновать. Но на этом всё. Всё внимание сосредоточено на следующей игре.

Однажды наступит день, когда я обдумаю всё, что произошло со мной в «Ливерпуле». Надеюсь, меня ждёт ещё много хорошего», — приводит слова ван Дейка после матча Liverpool Echo.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 33-летнему игроку из Саудовской Аравии. Контракт игрока истекает грядущим летом.

Рекорды «Ливерпуля»

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