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Эрлинг Холанд высказался о грядущих важнейших матчах «Ман Сити» с «Брюгге» и «Арсеналом»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о следующих матчах в ЛЧ и АПЛ.

«Мы должны продолжать побеждать. Вот что нам нужно сделать. Сейчас мы проявили великую силу духа, теперь нужно продолжать. Мы должны обязательно выиграть матч Лиги чемпионов с «Брюгге», затем мы поедем на матч с «Арсеналом».

В календаре много игр, поэтому нужно быть как можно быстрее и постараться оставаться в форме», – приводит слова норвежца официальный сайт клуба.

Напомним, в матче с «Брюгге» на кону будет стоять выход «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, клубу нужна только победа. Игра состоится 29 января и начнётся в 23:00 мск.

2 февраля в 19:30 мск «Арсенал» на своём поле примет «Ман Сити». Матч пройдёт в рамках АПЛ.

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