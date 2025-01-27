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Эрлинг Холанд высказался о грядущих важнейших матчах «Ман Сити» с «Брюгге» и «Арсеналом»

Эрлинг Холанд высказался о грядущих важнейших матчах «Ман Сити» с «Брюгге» и «Арсеналом»
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о следующих матчах в ЛЧ и АПЛ.

«Мы должны продолжать побеждать. Вот что нам нужно сделать. Сейчас мы проявили великую силу духа, теперь нужно продолжать. Мы должны обязательно выиграть матч Лиги чемпионов с «Брюгге», затем мы поедем на матч с «Арсеналом».

В календаре много игр, поэтому нужно быть как можно быстрее и постараться оставаться в форме», – приводит слова норвежца официальный сайт клуба.

Напомним, в матче с «Брюгге» на кону будет стоять выход «Ман Сити» в плей-офф ЛЧ, клубу нужна только победа. Игра состоится 29 января и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

2 февраля в 19:30 мск «Арсенал» на своём поле примет «Ман Сити». Матч пройдёт в рамках АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»

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