Мохамед Салах за 22 матча АПЛ забил больше, чем за весь прошлый чемпионат

В матче с «Ипсвичем» (4:1) вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом, который стал для него 19-м в этой кампании АПЛ.

За весь прошлый сезон египтянин забил 18 голов в АПЛ. Таким образом, за 22 тура Мохамед уже превзошёл свой результат прошлого розыгрыша английской лиги.

Напомним, для Салаха этот гол стал 176-м в АПЛ. Благодаря этому он обошёл бывшего форварда Арсенала Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Салах вышел на 7 позицию в этом рейтинге.

В этом сезоне Мохамед Салах забил 23 гола и отдал 17 ассистов в 32 матчах за клуб во всех турнирах.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной