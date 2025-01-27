Мохамед Салах за 22 матча АПЛ забил больше, чем за весь прошлый чемпионат
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В матче с «Ипсвичем» (4:1) вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом, который стал для него 19-м в этой кампании АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Собослаи – 11' 2:0 Салах – 35' 3:0 Гакпо – 44' 4:0 Гакпо – 66' 4:1 Гривз – 90'
За весь прошлый сезон египтянин забил 18 голов в АПЛ. Таким образом, за 22 тура Мохамед уже превзошёл свой результат прошлого розыгрыша английской лиги.
Напомним, для Салаха этот гол стал 176-м в АПЛ. Благодаря этому он обошёл бывшего форварда Арсенала Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Салах вышел на 7 позицию в этом рейтинге.
В этом сезоне Мохамед Салах забил 23 гола и отдал 17 ассистов в 32 матчах за клуб во всех турнирах.
Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной
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