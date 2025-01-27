Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Хусанова на матч с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.

«Хусанова не стоило выпускать на поле — ему нужно было время. Непросто играть против «Челси» в Премьер-лиге, приехав из другой страны, не имея возможности нормально общаться с товарищами по команде и не тренировавшись, не поняв до конца суть игровой идеи и сам процесс… Представьте, что пережил Хусанов и что он чувствовал. О Боже!», — приводит слова Гвардиолы издание Irish Examiner.

Напомним, 20-летний Хусанов дебютировал в стартовом составе в матче с «Челси», где на второй минуте допустил ошибку, приведшую к забитому голу, а на четвёртой минуте получил жёлтую карточку. На 54-й минуте узбекского игрока заменили.

По итогам 23 туров «Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.