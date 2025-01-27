Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Хусанова на матч с «Челси»

Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Хусанова на матч с «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Хусанова не стоило выпускать на поле — ему нужно было время. Непросто играть против «Челси» в Премьер-лиге, приехав из другой страны, не имея возможности нормально общаться с товарищами по команде и не тренировавшись, не поняв до конца суть игровой идеи и сам процесс… Представьте, что пережил Хусанов и что он чувствовал. О Боже!», — приводит слова Гвардиолы издание Irish Examiner.

Напомним, 20-летний Хусанов дебютировал в стартовом составе в матче с «Челси», где на второй минуте допустил ошибку, приведшую к забитому голу, а на четвёртой минуте получил жёлтую карточку. На 54-й минуте узбекского игрока заменили.

По итогам 23 туров «Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
20-летний Хусанов установил антирекорд последних семи лет для дебютантов АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android