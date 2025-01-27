«Барселона» под руководством Флика установила собственный рекорд результативности XXI века
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Сегодня завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1 и установила рекорд результативности XXI века.
Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3' 2:0 Ф. Торрес – 8' 3:0 Рафинья – 14' 4:0 Лопес Мартин – 24' 5:0 Лопес Мартин – 45+4' 5:1 Дуро – 59' 6:1 Левандовски – 66' 7:1 Таррега – 75'
Каталонская команда преодолела отметку в 100 (101) голов в текущем сезоне при Ханс-Дитере Флике. На это «Барселоне» потребовалось 32 матча.
Только команда Эленио Эрреры забила 100 мячей быстрее — 31 матч в сезоне-1958/59.
После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб
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