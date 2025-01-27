«Барселона» под руководством Флика установила собственный рекорд результативности XXI века

Сегодня завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1 и установила рекорд результативности XXI века.

Каталонская команда преодолела отметку в 100 (101) голов в текущем сезоне при Ханс-Дитере Флике. На это «Барселоне» потребовалось 32 матча.

Только команда Эленио Эрреры забила 100 мячей быстрее — 31 матч в сезоне-1958/59.

После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб