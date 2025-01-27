Игрок «Манчестер Юнайтед» Мартинес высказался о победе своей команды в матче с «Фулхэмом»

Аргентинский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:1), где забил единственный гол встречи.

«Я думаю, что мне повезло, но это важная победа. Я доволен тем, как мы выиграли матч. Неважно, кто забивает. Самое главное — это три очка», — приводит слова Мартинеса TNT Sports.

Напомним, Мартинес пополнил состав «красных дьяволов» в июле 2022 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 30 матчах, где отличился двумя голами и двумя результативными передачами.