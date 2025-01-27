Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Юнайтед» Мартинес высказался о победе своей команды в матче с «Фулхэмом»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Мартинес высказался о победе своей команды в матче с «Фулхэмом»
Комментарии

Аргентинский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:1), где забил единственный гол встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 78'    

«Я думаю, что мне повезло, но это важная победа. Я доволен тем, как мы выиграли матч. Неважно, кто забивает. Самое главное — это три очка», — приводит слова Мартинеса TNT Sports.

Напомним, Мартинес пополнил состав «красных дьяволов» в июле 2022 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 30 матчах, где отличился двумя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«МЮ» затащил матч, в котором ничего не создал! А его полузащитник выдал лучший сейв дня
«МЮ» затащил матч, в котором ничего не создал! А его полузащитник выдал лучший сейв дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android