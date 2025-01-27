Пименов высказался о возможном уходе Срджана Бабича из «Спартака» этой зимой

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов считает, что защитник московского «Спартака» Срджан Бабич не покинет клуб в это зимнее трансферное окно.

«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то Бабича никуда не отпустят. Я не верю в его переход зимой. Также не верю в то, что саудиты предложили за него € 10 млн», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Напомним, Бабич пополнил состав московской команды в августе 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Бабич сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.