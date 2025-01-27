«Шалость не удалась». Мор отреагировал на возвращение Бителло на сборы в «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Бителло, который не явился на зимние сборы московского клуба в назначенные сроки. Напомним, что бразилец подключился к команде лишь вчера, 26 января.

«Шалость не удалась. «Динамо» хотели шантажировать, упирая на пользу Бителло для команды. Не получилось. Руководство «Динамо» поступило профессионально и не пошло на уступки. Одновременно они показали пример другим футболистам. Для российских клубов это хороший исход. Это очень важное событие. Теперь другие легионеры будут знать, что подобные действия закончатся штрафом, а ничего хорошего по итогу не выйдет», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 25-летний футболист не явился на сборы в «Динамо» и остался в Бразилии после своего отпуска. В российских СМИ появлялась информация о том, что Бителло планирует покинуть клуб. Также сообщалось, что «Ботафого» сделал несколько предложений бело-голубым по переходу полузащитника. В то же время «Динамо» отправило уведомление в бразильские клубы, заявив, что не давало разрешения на ведение переговоров с игроком. Контракт Бителло с московским клубом действует до лета 2028 года.