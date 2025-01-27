«Барселона» ведёт переговоры с Киммихом, пытаясь быстрее оформить переход — El Nacional

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд уже ведёт переговоры по 29-летнему футболисту. Спортивный директор сине-гранатовых Деку пытается как можно скорее завершить трансфер.

Контракт Киммиха с мюнхенским грандом истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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