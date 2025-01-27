«Мбаппе не в лучшей форме». Тренер «Бреста» — о предстоящей игре с «Реалом» в ЛЧ
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Главный тренер французского «Бреста» Эрик Руа высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» и о хет-трике нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе с «Вальядолидом». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0.
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30' 0:2 Мбаппе – 57' 0:3 Мбаппе – 90+1'
Удаления: Мартин – 90' / нет
«Килиан не в лучшей форме, но это нормально. В любом случае я считаю, что к матчу с «Реалом» нам будет очень-очень легко подготовиться, даже если на технико-тактическом уровне нам придётся что-то проанализировать и донести до игроков. Но что касается целеустремлённости, решительности, энтузиазма и всего остального, я думаю, нам придётся скорее успокаивать их, чем мотивировать», — приводит слова Руа Goal.com.
«Брест» и «Реал» сыграют в 8-м туре Лиги чемпионов уже в эту среду, 29 января.
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