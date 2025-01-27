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27 января главные новости спорта, результаты футбольных матчей, результаты НХЛ, рейтинг ATP, теннис, биатлон, Криштиану Роналду

«Барселона» забила семь голов «Валенсии», Медведев покинул топ-5 рейтинга. Главное к утру
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«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги, российский теннисист Даниил Медведев потерял сразу две строчки мирового рейтинга, опустившись с пятого на седьмое место, звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду забил 920-й гол в профессиональной карьере. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.
  2. Даниил Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублёв опустился на 10-ю строчку.
  3. Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех», забив 920-й гол в карьере.
  4. Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.
  5. Голевая передача Кокорина помогла «Арису» разгромить «Этникос» в матче чемпионата Кипра.
  6. «Интер» в гостях разгромил «Лечче» в 22-м туре Серии А.
  7. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй.
  8. Ассист Капризова помог «Миннесоте» на выезде обыграть «Чикаго».
  9. «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Фулхэм» в матче 23-го тура АПЛ.
  10. «Барселона» под руководством Флика установила собственный рекорд результативности XXI века.
  11. Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию.
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