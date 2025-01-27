«Барселона» забила семь голов «Валенсии», Медведев покинул топ-5 рейтинга. Главное к утру

«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги, российский теннисист Даниил Медведев потерял сразу две строчки мирового рейтинга, опустившись с пятого на седьмое место, звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду забил 920-й гол в профессиональной карьере. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».