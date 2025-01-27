«Барселона» забила семь голов «Валенсии», Медведев покинул топ-5 рейтинга. Главное к утру
«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче 21-го тура испанской Ла Лиги, российский теннисист Даниил Медведев потерял сразу две строчки мирового рейтинга, опустившись с пятого на седьмое место, звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду забил 920-й гол в профессиональной карьере. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.
- Даниил Медведев покинул топ-5 рейтинга ATP, Рублёв опустился на 10-ю строчку.
- Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех», забив 920-й гол в карьере.
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