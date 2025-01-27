Фермин Лопес повторил достижение, ранее не покорявшееся никому в «Барселоне» с 2008 года

21-летний испанский атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес стал самым молодым игроком, совершившим четыре результативных действия в одном матче, со времён экс-нападающего сине-гранатовых Бояна Кркича. Напомним, во встрече 21-го тура Ла Лиги с «Валенсией» футболист забил два гола и сделал две результативные передачи.

По информации Opta Sport, Лопес набрал во вчерашнем матче 2+2 в возрасте 21 года и 260 дней. Кркич же отличился в матче 29-го тура Ла Лиги 23 марта 2008 года с «Вальядолидом» (4:1), где также забил два гола и сделал две результативные передачи. Ему было 17 лет и 208 дней

По итогам 21 тура «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.