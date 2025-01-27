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Фермин Лопес повторил достижение, ранее не покорявшееся никому в «Барселоне» с 2008 года

Фермин Лопес повторил достижение, ранее не покорявшееся никому в «Барселоне» с 2008 года
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21-летний испанский атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес стал самым молодым игроком, совершившим четыре результативных действия в одном матче, со времён экс-нападающего сине-гранатовых Бояна Кркича. Напомним, во встрече 21-го тура Ла Лиги с «Валенсией» футболист забил два гола и сделал две результативные передачи.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3'     2:0 Ф. Торрес – 8'     3:0 Рафинья – 14'     4:0 Лопес Мартин – 24'     5:0 Лопес Мартин – 45+4'     5:1 Дуро – 59'     6:1 Левандовски – 66'     7:1 Таррега – 75'    

По информации Opta Sport, Лопес набрал во вчерашнем матче 2+2 в возрасте 21 года и 260 дней. Кркич же отличился в матче 29-го тура Ла Лиги 23 марта 2008 года с «Вальядолидом» (4:1), где также забил два гола и сделал две результативные передачи. Ему было 17 лет и 208 дней

По итогам 21 тура «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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