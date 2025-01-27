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«Валенсия» установила клубный антирекорд XXI века. Ранее такое случалось 70 лет назад

«Валенсия» установила клубный антирекорд XXI века. Ранее такое случалось 70 лет назад
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Испанская «Валенсия» пропустила семь мячей в матче 21-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (1:7), установив антирекорд клуба по количеству пропущенных голов в чемпионате Испании в первой четверти XXI века. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Ф. де Йонг – 3'     2:0 Ф. Торрес – 8'     3:0 Рафинья – 14'     4:0 Лопес Мартин – 24'     5:0 Лопес Мартин – 45+4'     5:1 Дуро – 59'     6:1 Левандовски – 66'     7:1 Таррега – 75'    

По информации источника, в последний раз «летучие мыши» пропускали семь мячей в одном матче розыгрыша испанской лиги 70 лет назад, в 1955 году. Тогда «Валенсия» проиграла «Алавесу» со счётом 0:7.

Всего в истории «Валенсии» было восемь случаев во всех турнирах, когда команда пропускала семь голов, — последний произошёл в полуфинале Кубка Испании в 2016-м, когда «Барселона» разгромила валенсийцев, которых возглавлял Гари Невилл, со счётом 7:0. Также в истории «летучих мышей» известно два случая, когда команда пропускала более семи мячей. Так, в матче Ла Лиги сезона-1940/1941 «Валенсия» уступила «Севилье» — 3:10, и в игре 1933 года валенсийцы сокрушительно проиграли «Атлетику» из Бильбао со счётом 2:8.

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