«Валенсия» установила клубный антирекорд XXI века. Ранее такое случалось 70 лет назад

Испанская «Валенсия» пропустила семь мячей в матче 21-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (1:7), установив антирекорд клуба по количеству пропущенных голов в чемпионате Испании в первой четверти XXI века. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, в последний раз «летучие мыши» пропускали семь мячей в одном матче розыгрыша испанской лиги 70 лет назад, в 1955 году. Тогда «Валенсия» проиграла «Алавесу» со счётом 0:7.
Всего в истории «Валенсии» было восемь случаев во всех турнирах, когда команда пропускала семь голов, — последний произошёл в полуфинале Кубка Испании в 2016-м, когда «Барселона» разгромила валенсийцев, которых возглавлял Гари Невилл, со счётом 7:0. Также в истории «летучих мышей» известно два случая, когда команда пропускала более семи мячей. Так, в матче Ла Лиги сезона-1940/1941 «Валенсия» уступила «Севилье» — 3:10, и в игре 1933 года валенсийцы сокрушительно проиграли «Атлетику» из Бильбао со счётом 2:8.
- 27 января 2025
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