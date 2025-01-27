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Экс-игрок «Ювентуса» Матри: Влахович не прибавляет в течение трёх лет

Экс-игрок «Ювентуса» Матри: Влахович не прибавляет в течение трёх лет
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Матри высказался об игре 24-летнего сербского форварда туринцев Душана Влаховича.

«Влахович не прибавляет в течение трёх лет. В этом обвиняли Аллегри, но у него также есть проблемы с Моттой. Мы должны понять, виноват ли в этом только он или он страдает из-за малого количества мячей, которые получает. Есть ещё проблема с контрактом», — приводит слова Матри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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