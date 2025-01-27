Экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес может возглавить «Ботафого»

Бывший главный тренер «Валенсии», «Сельты», «Челси», «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес может возглавить бразильский клуб «Ботафого». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «Ботафого» рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера команды, Бенитес — одна из них. Отмечается, что испанский специалист рассматривает предложение бразильского клуба, но окончательного ответа пока не дал.

Рафаэль Бенитес остаётся без работы с марта прошлого года, когда он покинул «Сельту». Ранее испанец тренировал «Реал» Мадрид, «Наполи», «Интер», «Валенсию» и «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.