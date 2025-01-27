Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Индзаги высказался о борьбе с «Наполи» и «Аталантой» за победу в Серии А

Тренер «Интера» Индзаги высказался о борьбе с «Наполи» и «Аталантой» за победу в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о борьбе «нерадзурри» с «Наполи» и «Аталантой» за чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Наполи» и «Аталанта» делают что-то необычное, как и «Интер». Нет никакого страха, только большое уважение к двум очень хорошим командам, у которых прекрасные тренеры и которые играют в хороший футбол. Я сказал в ещё июле, что это будет открытая гонка за титул, и вот что происходит», — приводит слова Индзаги Football Italia.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Наполи», набрав 53 очка. На втором месте располагается «Интер», записав в свой актив 50 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта» с 46 очками. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», на счету которых 39 и 37 очков соответственно.

Материалы по теме
Симоне Индзаги быстрее всех тренеров в истории Серии А одержал 200 побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android