Тренер «Интера» Индзаги высказался о борьбе с «Наполи» и «Аталантой» за победу в Серии А

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о борьбе «нерадзурри» с «Наполи» и «Аталантой» за чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Наполи» и «Аталанта» делают что-то необычное, как и «Интер». Нет никакого страха, только большое уважение к двум очень хорошим командам, у которых прекрасные тренеры и которые играют в хороший футбол. Я сказал в ещё июле, что это будет открытая гонка за титул, и вот что происходит», — приводит слова Индзаги Football Italia.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Наполи», набрав 53 очка. На втором месте располагается «Интер», записав в свой актив 50 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта» с 46 очками. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», на счету которых 39 и 37 очков соответственно.