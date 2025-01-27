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Полиция начала расследование из-за угроз в адрес арбитра Майкла Оливера

Полиция начала расследование из-за угроз в адрес арбитра Майкла Оливера
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Профессиональная ассоциация футбольных судей (PGMOL) выступила с заявлением об угрозах в адрес арбитра Майкла Оливера из-за удаления защитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0), а также заявила, что полиция начала своё расследование инцидента.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 74'    
Удаления: Гомес – 70' / Льюис-Скелли – 43'

«Мы потрясены угрозами и оскорблениями в адрес Майкла Оливера после матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Ни одно официальное лицо не должно подвергаться оскорблениям в любой форме, не говоря уже об отвратительных угрозах, направленных на Майкла и его семью за последние 24 часа.

Полиция в курсе событий, и уже начато несколько расследований. Мы поддерживаем Майкла и всех пострадавших и намерены бороться с этим неприемлемым поведением. К сожалению, это не первый случай, когда официальному лицу матча приходится сталкиваться с угрозами за последнее время. Мы будем продолжать поддерживать все расследования», — говорится в заявлении ассоциации в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, игрок лондонского клуба попал шипами в ногу защитнику соперников Мэтту Доэрти при попытке прервать контратаку. В результате Оливер показал Льюису-Скелли прямую красную карточку.

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