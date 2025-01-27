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«Зенит» поздравил петербуржцев с 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

«Зенит» поздравил петербуржцев с 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
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Пресс-служба «Зенита» в социальных сетях поздравила жителей Санкт-Петербурга с 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

«Зенит» поздравляет с Днём полного снятия блокады Ленинграда. 81 год назад, 27 января 1944 года, город был полностью освобождён от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

Сине-бело-голубые поздравляют всех ленинградцев-петербуржцев с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории. Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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