«Не помню, чтобы в Москве были горы мусора». Лещук сравнил столицу России с Нью-Йорком

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об уровне чистоты в Москве и крупных городах Соединённых Штатов Америки. Отметим, что Лещук несколько раз посещал США в отпуске.

«Не знаю, как в Сан-Франциско, но если сравнивать Лос-Анджелес, к примеру, с Нью-Йорком, то Нью-Йорк более атмосферный, но при этом там более грязно. С российскими городами я вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас в стране, по крайней мере в Москве, было грязно. Не помню, чтобы в центре города горы мусора. У нас за этим следят», — приводит слова Лещука издание «Известия».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.