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Габулов: непонятно, по какой причине «Спартак» отпустил качественного вратаря Селихова

Габулов: непонятно, по какой причине «Спартак» отпустил качественного вратаря Селихова
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Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов поделился мнением о расставании «Спартака» с 30-летним голкипером Александром Селиховым.

«Селихов — вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. У него отличный возраст, хорошие кондиции. Мне непонятно, по какой причине «Спартак» отпустил такого качественного вратаря. По сути, оставляют одного Максименко — Довбню я не воспринимаю серьёзно как сильного вратаря. Да, это качественный голкипер, но среднего уровня. Не могу виртуально рассуждать, где бы мог пригодиться Селихов. Это не совсем правильно. Считаю, что Селихов нужен «Спартаку», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

22 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с Александром Селиховым по соглашению сторон. Вратарь выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.

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