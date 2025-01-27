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Сергей Ташуев подвёл итоги первого сбора «Ахмата»

Сергей Ташуев подвёл итоги первого сбора «Ахмата»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора команды и поделился ожиданиями от предстоящего этапа подготовки к весенней части сезона в Турции.

«Согласно нашему плану, задачи первого сбора выполнены примерно на 80-85%. Если уже брать внутренние ощущения, то ребята провели хорошую работу. К сожалению, у нас матч [со «Славией»] сорвался. Возможно, это и к лучшему – нам не хватало ресурсов на эту контрольную игру. В последний день сбора, после отмены матча, провели хороший объём силовой работы в спокойном режиме, без травм и не суетясь.

Есть, конечно, маленькие нюансы, кое-что не сделали, но мы это восполним. На выходные мы дали ребятам задание. К примеру, 25-го числа у них была силовая, специфическая работа, которую на базе выполнили Луна, Руис Диас и Камилов, а остальные – сделали у себя дома.

Какие задачи ставит тренерский штаб на очередном сборе? Каждый сбор у нас давно расписан. У нас прошёл базовый этап, новый сбор будет сконцентрирован на том, чтобы привить команде скоростно-силовую игру. На каждом сборе важно построение игры, мы должны совершенствовать её и в обороне, и в атаке. Второй сбор у нас будет тяжелее, чем первый. Ребята должны быть к этому готовы. Надеемся, что мы будем готовы к сезону во всеоружии», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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