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«Зенит» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Зенит» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 27 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды будут играть на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Нино, Эракович, Сантос, Барриос, Вендел, Мантуан, Энрике, Мостовой, Соболев.

«Динамо» Москва: Лунёв, Бессмертный, Бальбуэна, Смелов, Скопинцев, Лаксальт, Александров, Карраскаль, Макаров, Нгамалё, Маухуб.

Отметим, что «Зенит» сегодня также сыграет с клубом «Ноа» из Армении. Матч начнётся в 17:30 мск.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. Московское «Динамо» имеет в своём активе 35 очков и располагается на четвёртой строчке.

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