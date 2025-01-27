«Крылья Советов» намереваются погасить долг перед «РТ-капиталом» до конца этого года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона намерены помочь «Крыльям Советам» рассчитаться по долгу перед компанией «РТ-Капитал». По словам Федорищева, отдать долг самарцы планируют до конца этого календарного года. Напомним, ранее компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть 897,6 млн рублей. В компании отметили, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.

«Мы на самом деле не судимся. «РТ-капитал», который дал этот заём и какое-то количество лет пролонгировал, принял решение заём отозвать и сделал это в судебном порядке. Зачем в судебном, непонятно, достаточно же было сказать, что мы хотим заём вернуть, а не пролонгировать. Если такой заём есть, мы отдадим его полностью. Причем, исходя из финансовых возможностей клуба, постараемся сделать это в этом году», — приводит слова Федорищева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.