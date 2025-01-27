Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о победах над сербскими клубами на сборах

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о прошедших товарищеских матчах грозненцев с сербскими клубами «Войводина» (1:0) и «Нови-Пазар» (5:3).

«Контрольные матчи у нас были с хорошими командами – с шестым и 11-м клубами чемпионата Сербии, «Войводиной» и «Нови-Пазаром». Это крепкие команды. Мы играли составами смешанными, особенно во втором контрольном матче. Но игра была целостная сама по себе.

Понравилось то, что футболисты из состава «Б» и состава «А» были целостными на хорошем уровне взаимодействия. В игре с «Войводиной» было ноль моментов у наших ворот и за пять минут до конца матча мы забили. Молодые ребята хорошо проявили себя, в частности, Магомед Якуев прибавляет – стал более профессионален, лучше понимать эпизоды игры в обороне и в атаке, ворвался и заработал забитый пенальти. Мы стараемся каждый матч выигрывать, чтобы у нас выработалась психология победителя. Понимаем, что в чемпионате у нас впереди 12 финалов. К сожалению, сегодня наш клуб незаслуженно оказался в такой ситуации, несмотря на то что мы лучшие в лиге по голевым моментам.

Сегодня нам нужно нарабатывать именно результат. В каждом матче для нас важен результат. Нужно выигрывать, как бы тяжело ни было играть при нагрузках. По крайней мере, пока всё складывается позитивно. Ждём футболистов с хорошим настроением на втором сборе, чтобы продолжить подготовку ко второй части сезона», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.